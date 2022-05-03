Экономика

Азаров сказал, что ждет Украину после смены власти: экс-премьер о внешних долгах государства

Премьер-министр Украинского государства времен президента Виктора Януковича по имени Николай Азаров снова затронул тему экономического вектора страны. Он уверен в том, что проблема Украины сильно усугубляется из-за кредитов, и это может привести к печальным последствиям.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Украина не способна самостоятельно расплатиться за собственные кредиты. Ведь они превышают ВВП государства. После того, как в Украине сменится власть, будет объявлен дефолт. Это вынужденная мера», – сказал в начале Азаров.

Затем он добавил, что еще за 8 лет до начала войны Украинское государство получило 50 миллиардов долларов кредита от Международного валютного Фонда. В конце же Азаров задал риторический вопрос о том, что же сумели власти построить в стране за вышеупомянутые 8 лет.

Впрочем, экс-премьера раскритиковали не только украинцы, но и другие пользователи соцсетей за возможный вброс.

Напомним, Крым должен был стать резервной базой Путина: но потенциал почти исчерпан.

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