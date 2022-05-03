Крым должен был стать резервной базой Путина: но потенциал почти исчерпан

Ситуация уже критическая в регионе.

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Тактические группы, дислоцированные в аннексированном Россией Крыму, должны были стать резервной базой на время войны, ведущейся в Украине. Однако, по мнению украинского военного эксперта Владислава Селезнева, русские практически полностью исчерпали этот потенциал.

Хотя Россия ожидала войны, которая продлится всего несколько дней, и молниеносного успеха, теперь она отмечает серию поражений. По информации военного эксперта Владислава Селезнева, Владимир Путин не может рассчитывать на резервы, дислоцированные в Крыму. Причина тривиальна – крымская база почти полностью исчерпана, пишет УРА-Информ со ссылкой на Obozrevatel.

“Фактически все базы, арсеналы, склады и воинские части на территории Крыма, все, что может двигаться, все, что может воевать, отправлено на фронт”, – сообщил он.

Как добавил Селезнев со ссылкой на крымских партизан, потери 126-й горловской бригады Вооруженных сил России огромны. – Уничтожено 75% личного состава батальонно-тактических групп, которые были созданы на базе этой бригады и воевали в районе Херсона.

По словам эксперта, Россия в спешке пытается пополнить запасы, которые у нее были в Крыму. Это означает быстрое развертывание призывников или массовую мобилизацию по всей России.

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