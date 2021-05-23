В Крыму анонсировали повышение стоимости ЖКХ: когда ждать подорожания

Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля

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Жителей аннексированного Российской Федерацией Крыма с первого июля ожидает повышение стоимости коммунальных тарифов. Стоимость газа поднимется практически на 6%, а цена электричества возрастет на 9%. Об этом сообщил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, передает УРА-Информ.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства. Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%», — отметил он.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров в Украине стартует уже с 1 июня текущего года.