«Это уголовное преступление»: Песков рассказал подробности возможного разговора Путина с Зеленским

Песков считает обсуждение вопроса оккупированного Крыма преступлением
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, о чем не будет говорить глава Кремля Владимир Путин во время возможной встречи с шестым президентом украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.
В Кремле считают Крым своей территорией, по этом не будут обсуждать этот вопрос с украинским президентом.
«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — считает Песков.
Также Песков считает обсуждение вопроса оккупированного Крыма преступлением.
«В конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский не будет встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным, если на этой встрече не будет поднят вопрос оккупированных Крыма и Донбасса.