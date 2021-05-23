Политика

«Это уголовное преступление»: Песков рассказал подробности возможного разговора Путина с Зеленским

Песков считает обсуждение вопроса оккупированного Крыма преступлением

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, о чем не будет говорить глава Кремля Владимир Путин во время возможной встречи с шестым президентом украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.

В Кремле считают Крым своей территорией, по этом не будут обсуждать этот вопрос с украинским президентом.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — считает Песков.

Также Песков считает обсуждение вопроса оккупированного Крыма преступлением.

«В конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский не будет встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным, если на этой встрече не будет поднят вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. 

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