В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом

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Перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров в Украине стартует уже с 1 июня текущего года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление начальницы ГУ Пенсионного фонда в Киеве Ларису Дзядевич.

Доплаты за апрель и май, как отметила Дзядевич, пенсионеры смогут получить задним числом.

«Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработала 24 месяцев или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет», — сообщила Лариса Дзядевич.

Ранее сообщалось, что в приложении Дія для украинских пенсионеров в ближайшем будущем станет доступна услуга «Пенсия онлайн».