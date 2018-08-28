09:32 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС предупреждает об изменениях в погодных условиях Украины

Сегодня 28 августа на территории всей страны ожидается ухудшение погодных условий, местами возможны грозы и град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

ГСЧС предупреждает об изменениях в погодных условиях Украины

Так, в большой части западных, северных и Винницкой областях ожидаются местами грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, киевлянам также стоит ожидать грозы и порывов ветра.

В Киеве спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности во всем регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за страшной непогоды и наводнения в Лаосе зафиксировано, что около 46 человек погибли и еще 97 пропали без вести. Известно, что около 82 тыс. семей в 14 провинциях страны пострадали от наводнений после тропических штормов Сон-Тинь и Бебинка, которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа.


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