ГСЧС предупреждает об изменениях в погодных условиях Украины

Так, в большой части западных, северных и Винницкой областях ожидаются местами грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, киевлянам также стоит ожидать грозы и порывов ветра.

В Киеве спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности во всем регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за страшной непогоды и наводнения в Лаосе зафиксировано, что около 46 человек погибли и еще 97 пропали без вести. Известно, что около 82 тыс. семей в 14 провинциях страны пострадали от наводнений после тропических штормов Сон-Тинь и Бебинка, которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа.