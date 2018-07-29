На Винничине на взятке попался прокурор - ФОТО

Служитель фемиды попался на взятке. Как сообщает пресс-секретарь генеральной прокурора Лариса Сарган, прокурор Жмеринской местной прокуратуры и водитель этой же прокуратуры в воскресенье, 29 июля, были задержаны непосредственно после получения неправомерной выгоды.

Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере шесть тысяч долларов за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военной прокуратурой на взятке задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования" государственного концерна "Укроборонпром".

Во время проведения оперативных действий, сотрудниками УЗЭ в Кировоградской области был задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды директором государственного предприятия.