В парламеенте планируют отменить необходимость судебно-медицинских экспертиз умерших

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Украине пока действует норм, согласно которой в случае смерти человека, на место его гибели приезжают медики и следователи. Доктор констатирует смерть, а следователь начинает дело по факту смерти и утверждает постановление об осуществлении судебно-медицинской экспертизы. После этих процедур тело вместе с постановлением может быть отправлен и принят в морге.

Предлагаемые изменения в законодательстве твердят о том, что следует проводить судебно-медицинскую экспертизу только на основании решения суда. При этом можно идти в суд лишь по месту юридической регистрации органа досудебного расследования. Суд дает 72 часа на решение этой процедуры, но в этот период труп нельзя будет перемещать в морг.

С 15 марта 2018 года тело умершего необходимо хранить у близких не менее 72 часа, но подробностей того, как это будет осуществляться, в законе нет. Также отсутствует процедура получения разрешения на захоронение, для нее необходимо заключение специалиста через суд. Поэтому похороны затягиваются на неопределенный срок.

Законопроектом планируется установить, что экспертиза осуществляется экспертом по обращению стороны уголовного производства или по требованию следователя судьи или суда, если для определения деталей, имеющих важность для уголовного производства, необходимы определенные знания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №7466 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".