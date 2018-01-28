В Албании люди вышли на массовые акции протеста

В столице Албании Тиране прошли массовые акции протестов против политики кабинета премьер-министра Эди Рамы. Об этом передает DW.
Протестующие требуют от правительства отчитаться о своей деятельности в борьбе с наркоторговлей, которая давно является негативным явлением в Албании. Люди недовольны политикой действующего премьера и обвиняют его министров в коррупции и недостаточном противостоянии против организованой в стране преступности и "теневого рынка" экономики. Рама превратил Албанию в родину организованной преступности и наркотиков, которые расходятся по всей Европе.
Позже выяснилось , что на демонстрацию вышли более 10 тысяч человек, но ранее демократические силы обещали вывести на улицы 300 тыс горожан. Акция прошла мирно под полным контролем правоохранителей в количестве 1,5 человек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Румынии прошли массовые акции протестов против коррупции.