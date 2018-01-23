Во вторник в Украине сохранится холодная погода, на юго-востоке ожидается снег

В восточных регионах, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях прогнозируется снег, местами сильный снег, метели, порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях местами снег.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками, однако осадков синоптики не обещают. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов. Днем будет от 5 до 7 градусов мороза.

На западе Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 7-13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 1 до 9 градусов мороза.

На севере страны также осадков не предвидится, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 10-16 градусов ниже нуля. Днем будет от 3 до 9 градусов со знаком минус.

В центре Украины облачно, местами снег, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 2 до 8 градусов мороза.

На востоке страны во вторник снег, местами сильный, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от 2 до 9 градусов со знаком минус.

На юге Украины облачно, местами снег, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 6-11 градусов ниже нуля. Днем будет 3-8 градусов мороза.

Народный прогноз: 23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга - лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15-16 июля будет дождь.