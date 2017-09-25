Боевики обстреляли мирных граждан Марьинки - ФОТО

В результате обстрелов повреждены семь домов мирных жителей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщает полиция Донецкой области на своей страничке в Facebook, под обстрел противника попали несколько улиц населенного пункта. По словам начальника местного отдела полиции Геннадия Дегтярева, инцидент произошел после четырех часов дня.

На данный момент известно о семи поврежденных домах. При этом он пояснил, что было слишком много "прилетов".

Снаряды падали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Только по одному адресу насчитали около восемь "прилетов", есть неразорвавшиеся снаряды, - рассказал он, добавив, что только чудом никто не пострадал.

Сейчас правоохранители продолжают обход пострадавшего района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последние сутки в зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных, погибших нет. Подтвержденные потери боевиков за неделю составляют 11 убитыми и 19 ранеными.