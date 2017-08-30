Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика.

Как отмечается, расписание предусматривает выполнение четырех рейсов в неделю в дневное время на самолетах Boeing 737.

Также известно, что вылет из украинской столицы будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 10:25. При этом самое возвращение из Каира назначено в 13:35 после 50-минутной стоянки в аэропорту египетской столицы.

"Время в пути составит 3 часа 20 минут", - говорится в сообщении.

В настоящее время прямые авиарейсы между Киевом и Каиром отсутствуют. Кстати, еще в 2004 году полеты по данному маршруту начала выполнять авиакомпания "АэроСвит", но несколько лет спустя рейсы были отменены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году.