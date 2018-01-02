В Великобритании спорткар протаранил припаркованную машину с детьми - ФОТО, ВИДЕО
В Великобритании во вторник, 2 января, спорткар Audi R8, стоимостью около 150 тысяч долларов, врезался и почти перекинул припаркованную машину.
При этом в легковушке на момент аварии находилось несколько детей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Брэдфорд.
В припаркованном Nissan находилось трое мальчиков. От сильного удара их машину подбросило.
После этого из автомобиля вышло двое парней, третий так и не появился на видео с дорожной камеры. Прибывшие медики обследовали пострадавших и подтвердили, что двое юношей не пострадали, а у третьего незначительные повреждения.
О состоянии виновника аварии и о ее причинах не сообщается.
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