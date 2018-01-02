23:28 02.01.2018 | Происшествия | Новости
100183252:Polishuk

В Великобритании спорткар протаранил припаркованную машину с детьми - ФОТО, ВИДЕО

В Великобритании во вторник, 2 января, спорткар Audi R8, стоимостью около 150 тысяч долларов, врезался и почти перекинул припаркованную машину.

В Великобритании спорткар протаранил припаркованную машину с детьми - ФОТО, ВИДЕО

При этом в легковушке на момент аварии находилось несколько детей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Брэдфорд.

В припаркованном Nissan находилось трое мальчиков. От сильного удара их машину подбросило.

После этого из автомобиля вышло двое парней, третий так и не появился на видео с дорожной камеры. Прибывшие медики обследовали пострадавших и подтвердили, что двое юношей не пострадали, а у третьего незначительные повреждения.

О состоянии виновника аварии и о ее причинах не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей.

Поделиться
Читайте также:
 
За неисправные обогреватель и кондиционер перевозчиков будут штрафовать В Китае построили электростанцию в виде панды - ФОТО В Одессе пьяный водитель на кроссовере протаранил легковушку - ФОТО Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон Болгарии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив