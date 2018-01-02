В Великобритании спорткар протаранил припаркованную машину с детьми - ФОТО, ВИДЕО

При этом в легковушке на момент аварии находилось несколько детей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Брэдфорд.

В припаркованном Nissan находилось трое мальчиков. От сильного удара их машину подбросило.

После этого из автомобиля вышло двое парней, третий так и не появился на видео с дорожной камеры. Прибывшие медики обследовали пострадавших и подтвердили, что двое юношей не пострадали, а у третьего незначительные повреждения.

О состоянии виновника аварии и о ее причинах не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей.