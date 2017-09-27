Из-за взрывов под Калиновкой остановлена работа трех газораспределительных станций

Из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке Винницкой области, работа трех газораспределительных станций была остановлена. Соответствующие сведения сообщил советник министра энергетики Украины Максим Белявский в Facebook.
По его словам, подобная остановка никак не повлияет на транзит газа. При этом люди также останутся с голубым топливом за счет кольцевой схемы газоснабжения областного центра.
"Остановлена работа трех газораспределительных", - написал Белявский.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ситуация в поселке Калиновка Винницкой область, где вчера вечером начался пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой. Основной задачей для всех служб на данный момент является позаботиться о безопасности людей.