Из-за взрывов под Калиновкой остановлена работа трех газораспределительных станций

По его словам, подобная остановка никак не повлияет на транзит газа. При этом люди также останутся с голубым топливом за счет кольцевой схемы газоснабжения областного центра.

"Остановлена работа трех газораспределительных", - написал Белявский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ситуация в поселке Калиновка Винницкой область, где вчера вечером начался пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой. Основной задачей для всех служб на данный момент является позаботиться о безопасности людей.