13:19 27.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области боевики совершили ДТП, есть пострадавшие

В зоне проведения антитеррористической операции боевики не справились с управлением, в результате чего получили ранения двое человек.

В Донецкой области боевики совершили ДТП, есть пострадавшие

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook. 

По информации ведомства, в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района военнослужащие девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК в нетрезвом состоянии совершили дорожно транспортное происшествие.

"В подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения", - говорится в сообщении.

К слову, в результате аварии были травмированы два местных жителя.

О состоянии здоровья пострадавщих пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в населенном пункте Новоазовск на Донбассе нетрезвые террористы совершили ограбление квартиры.


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