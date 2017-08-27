В Донецкой области боевики совершили ДТП, есть пострадавшие

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По информации ведомства, в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района военнослужащие девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК в нетрезвом состоянии совершили дорожно транспортное происшествие.

"В подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения", - говорится в сообщении.

К слову, в результате аварии были травмированы два местных жителя.

О состоянии здоровья пострадавщих пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в населенном пункте Новоазовск на Донбассе нетрезвые террористы совершили ограбление квартиры.