В Донецкой области боевики совершили ДТП, есть пострадавшие

В зоне проведения антитеррористической операции боевики не справились с управлением, в результате чего получили ранения двое человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По информации ведомства, в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района военнослужащие девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК в нетрезвом состоянии совершили дорожно транспортное происшествие.
"В подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения", - говорится в сообщении.
К слову, в результате аварии были травмированы два местных жителя.
О состоянии здоровья пострадавщих пока ничего неизвестно.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в населенном пункте Новоазовск на Донбассе нетрезвые террористы совершили ограбление квартиры.