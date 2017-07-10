В Лондоне продолжают тушить сильнейший пожар на рынке - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, огнем охвачены три этажа и крыша одного из зданий. Однако благодаря оперативной работе пожарных к 05.00 по киевскому времени ситуацию удалось взять под контроль.

По словам правоохранителей в Camden Market всегда бывает много туристов. Это связано с тем, что здесь располагаются привлекающие магазинчики с неформальными сувенирами, оживленные пабы и кафе.

Тем не менее, что же стало причиной долгой борьбы с огнем пока неизвестно.

В настоящее время информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде в разных регионах одновременно бушуют 182 лесных пожаров. Учитывая, что в течение следующей недели дождей или похолодания не предвидится, ситуация с лесными пожарами, вероятно, будет только ухудшаться, - пояснили спасатели.