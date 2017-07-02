В Дамаске прогремел взрыв, 20 человек погибли - ФОТО

В результате инцидента погибли 20 человек. При этом часть жертв остается неидентифицированной.

Как сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, местные силы безопасности преследовали три заминированных автомобиля, которыми управляли террористы. Два из них находились на окраине Дамаска, а третий привел в действие взрывное устройство на площади Тахрир в центре города.

По предварительным данным среди погибших семь силовиков и двое гражданских. Остальных жертв пока не удается установлены. Сообщается также о 30 раненных. Все они были госпитализированы.

Большинство из них получили травмы во время взрыва на площади Тахрир. Тут также было повреждено 56 припаркованных автомобилей, а также фасады трех жилых зданий.

В полиции также рассказали, что смертник подорвал третий автомобиль после того, как его окружили правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 апреля, в районе международного аэропорта города Дамаск прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия.