Под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, ДТП произошло с участием микроавтобуса "Фольксваген Т-4", в котором ехали четверо человек, и легкового автомобиля "Джили Ингранд" - с водителем и пассажиром.

В результате столкновения один человек из микроавтобуса погиб на месте происшествия.

Также отметим, что спасатели при помощи гидравлических ножниц извлекли двух пострадавших из деформированных автомобилей. Таким образом, остольные пссажиры с различными травмами были госпитализированы в ЦРБ Новомосковска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик.