19:33 30.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100165121:labazovych

Под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса - ФОТО

В Днепропетровской области на трассе "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, в результате аварии погиб один человек, еще пять получили значительные травмы. 

Под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, ДТП произошло с участием микроавтобуса "Фольксваген Т-4", в котором ехали четверо человек, и легкового автомобиля "Джили Ингранд" - с водителем и пассажиром.

В результате столкновения один человек из микроавтобуса погиб на месте происшествия.

Также отметим, что спасатели при помощи гидравлических ножниц извлекли двух пострадавших из деформированных автомобилей. Таким образом, остольные пссажиры с различными травмами были госпитализированы в ЦРБ Новомосковска. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив