Под Днепром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса - ФОТО

В Днепропетровской области на трассе "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, в результате аварии погиб один человек, еще пять получили значительные травмы.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, ДТП произошло с участием микроавтобуса "Фольксваген Т-4", в котором ехали четверо человек, и легкового автомобиля "Джили Ингранд" - с водителем и пассажиром.
В результате столкновения один человек из микроавтобуса погиб на месте происшествия.
Также отметим, что спасатели при помощи гидравлических ножниц извлекли двух пострадавших из деформированных автомобилей. Таким образом, остольные пссажиры с различными травмами были госпитализированы в ЦРБ Новомосковска.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик.