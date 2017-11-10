"Игра престолов" - окно в наш мир

Дженни Расселл, Тhe Times

Обозреватель The Times Дженни Расселл признается, что тридцать лет назад ожидала бы от сериала по "Властелину колец" чистого удовольствия.

"Сейчас я полностью равнодушна, поскольку чувствуется, что время этой истории прошло", - сообщает журналистка.

"Ограничения Толкина сильнее прояснились с появлением популярного фантастического сериала "Игра престолов", - утверждает Расселл.

"Главное в "Игре престолов" - не секс и не драконы, а власть, и свирепость, и хитрость, и обман, и харизма, и блестящая стратегическая одаренность, которые нужны, чтобы получить и удержать власть во времена, когда нет бюрократических или демократических институтов, которые заняли бы место грубой силы или страха. Вымышленные сцены этого сериала, вдохновленные столетиями европейской истории, не просто развлекательны. Они также дают нам прозрения по поводу современной жизни", - говорится в статье.

"Жестокое правление пуританского духовенства в городе Королевская Гавань - это не только эхо Англии XVII века, но и напоминание о "Талибане"*. Отчаянные махинации, интриги, предательства и заговоры Королевской Гавани делают более понятными истории, доносящиеся из Белого дома при Трампе, России при Путине, Северной Кореи при Ким Чен Ыне. Они также могут прояснить политику в наших собственных офисах, например, почему посредственность Джеймс из маркетинга получил назначение в совет директоров", - указывает журналистка.

"Игра престолов" дарит нечто большее, чем наслаждение. Этот сериал эмпатически переносит нас в неизбежную реальность моральной сложности, связанной с отправлением любой власти, а также делает нас свидетелями мыслительных процессов людей, которые не придерживаются либеральных, демократических идеалов XXI века. В то время когда реальный мир кажется все более хаотичным, беспорядочным и не симпатизирующим этим ценностям, для тех из нас, кто поддерживает их, мало что может быть важнее, чем понять, что эти ценности привлекательны не для всех и нуждаются в постоянной защите. Мы должны понять, что за них надо сражаться", - говорится в статье.

Источник: Инопресса