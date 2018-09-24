Доллар в обменниках немного вырос

Наличный евро незначительно снизился. Таким образом сегодня доллар продается по 27,95 гривен, а евро можно купить по 33,13 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,08, продажи 28,068 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9556, продажи - 28,1566 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,87, продажи 32,80 - 33,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,6358, продажи - 33,1326 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,175, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,811, продажи 4,271 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 21 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на две копейки. Наличный евро также немного повысился. Таким образом, доллар продавался по 28,12 гривен, а евро можно было купить по 33,16 гривен.