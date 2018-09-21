В Украине значительно замедлился рост розничная торговля - Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные в четверг, 21 сентября. По данным ведомства, в августе по сравнению с июлем оборот розничной торговли возрос на 5,7%, тогда как в августом 2017 года рост составил 7,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской области - 27,9%, Донецкой - на 13,3%, Полтавской - 10,8%, Закарпатской - 10,2% и Киевской - 10%.

Напомним, по итогам первого полугодия товарооборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах увеличился на 6% по сравнению с январем-июлем 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, в январе-марте 2018 года товарооборот розничной торговли вырос на 7,6% по сравнению с январем-мартом 2017 года.\