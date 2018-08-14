17:56 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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АМКУ завел дело на Укртрансгаз

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления компанией Укртрансгаз монопольным положением.

АМКУ завел дело на Укртрансгаз

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам рассмотрения заявлений поставщиков природного газа о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и акта НКРЭКУ по внеплановой проверке соблюдения Укртрансгазом лицензионных условий… АМКУ начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением", - отметили в АМКУ.

В комитете также уточнили, что возможным нарушением является составление Укртрансгазом новых форм для заказчиков транспортировки газа, содержащих разделы для внесения персональных данных потребителей (ФИО, адрес проживания, ИНН), чего не предусматривает Кодекс газотранспортной системы Украины (ГТС).

Как сообщал "УРА-Информ", объем гобулого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 августа увеличился до 13,209 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ Сообщается, что за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 50,83 млн куб. м газа. При этом, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.


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