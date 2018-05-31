Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, - Смолий

Национальный банк Укаины должен оставаться независимым. Об этом в четверг, 31 мая, открывая ежегодную исследовательскую конференцию в Киеве, заявил глава НБУ Яков Смолий.

При этом он подчеркнул, что взвешенная и скоординирована с центральным банком фискальная политика только повышает эффективность монетарной политики - при условии независимости центробанка. И наоборот, разнонаправленная и нескоординированная политика правительства и центробанка создает угрозы для экономики. Особенно если ей присуще фискальное доминирование, - пояснил Смолий, напомнив, что три года назад фискальному доминированию в Украине был положен конец.

Тогда Нацбанк получил настоящую институциональную независимость и обновленный мандат. Именно с этого времени политика Нацбанка официально направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины, - заверил глава НБУ.

Смолия также уверен, что на данный момент созданы предпосылки для ухода от фискального доминирования и реализации режима инфляционного таргетирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины обновил список нарушителей банковский нормативов. По данный регулятора, из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушали два банка. Это меньше, чем месяц тому назад.