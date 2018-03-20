Трамп планирует ввести пошлины на товары из Китая

Американскому главе был отдан в распоряжение план по введению регулярных сборов в размере 30 млрд долларов США на китайские товары.

Дональд Трамп решил поднять сумму таможенных пошлин в два раза.

В списке числиться около сотни наименований китайской продукции. Для ее производства, по мнению Америки, Пекин украл у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну или заставил передать её в обмен на доступ к своему рынку.

Трамп еще когда длилась его предвыборная кампания, неоднократно выступал по поводу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР, пользуясь дисгармонией в двусторонней торговле, наносит ущерб США, сбывая продукцию по заниженным ценам.

Будущий президент к тому же называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты.

Руководство Китая отвечало, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, и призвали к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

План США о пошлинах на сталь и алюминий громогласно критикуют в Европейском Союзе и Китае, страны пригрозили принять контрмеры.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что если пошлины будут введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию за поддержкой со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", всего за год президентства Трампа государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 21 трлн долларов.