В феврале Украина выплатила МВФ почти 466 млн долларов долга

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, в феврале осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов.

В частности, 465,9 млн долларов уплачено в пользу Международного валютного фонда, - говорится в сообщении.

Кроме того, 70,9 млн долларов направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16 млн долларов — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержка очередного транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год.