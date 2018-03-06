13:57 06.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В феврале Украина выплатила МВФ почти 466 млн долларов долга

В Национальном банке Украины сообщили, что в прошлом месяце 2018 года наша страна оплатила 465,9 млн долларов долга Международному валютному фонду. 

В феврале Украина выплатила МВФ почти 466 млн долларов долга

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, в феврале осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов.

В частности, 465,9 млн долларов уплачено в пользу Международного валютного фонда, - говорится в сообщении.

Кроме того, 70,9 млн долларов направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16 млн долларов — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержка очередного транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год.


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