14:29 06.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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По всей Украине увеличилось число миллионеров

Украинцы по состоянию на 1 марта 2018 года получили доходы в сумме свыше одного млн грн, декларации заполнили 742 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По всей Украине увеличилось число миллионеров

Отмечается, что такие показатели дохода в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Гражданами Украины в марте было подано почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тысяч грн и военного сбора - 31 млн грн.

Так, правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан. Это почти на 5 тысяч человек, или на 28%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2017 году в реестр уже внесли 61 515 ежегодных электронных деклараций.


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