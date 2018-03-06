По всей Украине увеличилось число миллионеров

Отмечается, что такие показатели дохода в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Гражданами Украины в марте было подано почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тысяч грн и военного сбора - 31 млн грн.

Так, правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан. Это почти на 5 тысяч человек, или на 28%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2017 году в реестр уже внесли 61 515 ежегодных электронных деклараций.