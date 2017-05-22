14:33 22.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поведал про рост местных бюджетов

К маю нынешнего года остаток в фонде всех бюджетов на местах был равен 47,4 млн грн.

Гройсман поведал про рост местных бюджетов

Эти сведения при помощи соцсетей передал украинский правительственный глава – В. Гройсман. Согласно его сообщению – остаток денег в общем фонде бюджетов на местах к маю 47,4 млн грн.  Рост бюджетов на местах в апреле, таким образом, составил целых четыре процента – подчеркнул Гройсман.

Премьер при этом призывает местное самоуправление уделить максимальное внимание вопросы ремонта школ и дорог, вопросу благоустройства и прочее подобное. Перед началом лета следует активнее применять возможности, предоставляемые децентрализацией – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман называл бюджет на 2017-ый год т.н. человекоцентричным.


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