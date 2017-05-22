Гройсман поведал про рост местных бюджетов

Эти сведения при помощи соцсетей передал украинский правительственный глава – В. Гройсман. Согласно его сообщению – остаток денег в общем фонде бюджетов на местах к маю 47,4 млн грн. Рост бюджетов на местах в апреле, таким образом, составил целых четыре процента – подчеркнул Гройсман.

Премьер при этом призывает местное самоуправление уделить максимальное внимание вопросы ремонта школ и дорог, вопросу благоустройства и прочее подобное. Перед началом лета следует активнее применять возможности, предоставляемые децентрализацией – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман называл бюджет на 2017-ый год т.н. человекоцентричным.