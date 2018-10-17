09:33 17.10.2018 | Культура | Новости
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Объявили победителя Букеровской премии

Лауреатом Букервской премии 2018 стала 56-летняя писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман "Молочник".

Объявили победителя Букеровской премии

Соответсвующее сообщение опубликовано на сайте премии.

"Молочник" - первый роман автора. Он написан от лица 18-летний девушки, которая живет в неизвестном городе в период войны. Его главные проблемы - жестокость, сексуальное насилие и сопротивление. Жури также обратили внимание на особый стиль писательницы и юмор. Отмечают, что роман Анны Бернс - это что-то совершенно иное и новое. Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов обыденному мышлению в форме  удивительной и захватывающей прозе.

К слову, Букеровкая премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций или Ирландии за роман, написанный на английском языке. С  2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", победительницей альтернативной Нобелевской премии по литература стала африканская писательница Мариз Конде за роман "Я, Титуба: Черная ведьма из Салема".


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