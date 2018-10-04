14:59 04.10.2018 | Культура | Новости
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Голливудская актриса Кейт Хадсон родила третьего ребенка - ФОТО

Любимица публики голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса Кейт Хадсон родила третьего ребенка - ФОТО

Как известно звездные родители дали имя девочке - Ронни Роуз.

"Она здесь", – написала Хадсон и раскрыла дату рождения дочери – второе октября.

Отметим, что отцом маленькой красавицы является основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Ранее в 2000-х Кейт была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера. После развода она встречалась с актером Оуэном Уилсоном, комиком Дэксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В июне 2011 года Хадсон родила сына Бингама от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Это уже третий ребенок актрисы от другого мужчины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова впервые  ощутила счастье материнства. Так, у 28-летней певицы и ее супруга - продюсера Алексея Бондаря, появился на свет мальчик.


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