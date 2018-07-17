10:39 17.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни Народный артист Украины - ФОТО

В возрасте 96 лет перестало биться сердце знаменитого закарпатского хореографа, народного артиста Украины - Михаила Сусликова. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре Национального хореографического союза Украины.

Ушел из жизни Народный артист Украины - ФОТО

Как отметили коллеги артиста, он был почетным гражданином города Ужгорода. 

"Сочувствуем родным и близким. Его жизнь неразрывно связано с ансамблем "Юность Закарпатья". 1 января 2018 Михаилу Львовичу Сусликову исполнилось 96 лет", - говорится в сообщении.

Справка: 

Михаил Сусликов родился в 1922 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области. В 1939 году окончил Киевский хореографический техникум. С 1939 года работал артистом балета в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко. В 1945-1948 годах работал артистом балета в Запорожском музыкально-драматическом театре. С 1948-го по 1951 год - артист балета Закарпатского народного хора, позже - солист балета Закарпатской областной филармонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке в возрасте 90 лет скончался художник Стив Дитко, один из создателей комиксов компании Marvel Comics.


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