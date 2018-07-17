Ушел из жизни Народный артист Украины - ФОТО

Как отметили коллеги артиста, он был почетным гражданином города Ужгорода.

"Сочувствуем родным и близким. Его жизнь неразрывно связано с ансамблем "Юность Закарпатья". 1 января 2018 Михаилу Львовичу Сусликову исполнилось 96 лет", - говорится в сообщении.

Справка:

Михаил Сусликов родился в 1922 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области. В 1939 году окончил Киевский хореографический техникум. С 1939 года работал артистом балета в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко. В 1945-1948 годах работал артистом балета в Запорожском музыкально-драматическом театре. С 1948-го по 1951 год - артист балета Закарпатского народного хора, позже - солист балета Закарпатской областной филармонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке в возрасте 90 лет скончался художник Стив Дитко, один из создателей комиксов компании Marvel Comics.