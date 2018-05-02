18:15 02.05.2018 | Культура | Новости
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Александр Рыбак перепел песню Никиты Алексеева - ВИДЕО

Известный норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, который не так давно заявил свое мнение о MELOVIN, снял проникновенный кавер на композицию украинского артиста Никиты Алексеева (ALEKSEEV).

Александр Рыбак перепел песню Никиты Алексеева - ВИДЕО

Примечательно, что с данной новой песней под названием "Forever" наш соотечественник выступит на всемирном песенном конкурсе Евровидение 2018.

Подпись под видеозаписью гласит о том, что Украина, Беларусь и Норвегия пребывают в гармоничном сочетании.

Интересно, что победитель конкурса Евровидение 2009 Александр Рыбак возьмет участие в музыкальном действе во второй раз. Рыбак с композицией "That's How You Write a Song" выступит под первым номером во втором полуфинале Евровидения 2018 в Лиссабоне 10 мая. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известная украинская исполнительница, победительница конкурса песни " Евровидение" в 2004 году своей композицией откроет международный песенный конкурс в Португалии.


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