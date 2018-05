Александр Рыбак перепел песню Никиты Алексеева - ВИДЕО

Примечательно, что с данной новой песней под названием "Forever" наш соотечественник выступит на всемирном песенном конкурсе Евровидение 2018.

Подпись под видеозаписью гласит о том, что Украина, Беларусь и Норвегия пребывают в гармоничном сочетании.

Интересно, что победитель конкурса Евровидение 2009 Александр Рыбак возьмет участие в музыкальном действе во второй раз. Рыбак с композицией "That's How You Write a Song" выступит под первым номером во втором полуфинале Евровидения 2018 в Лиссабоне 10 мая.

