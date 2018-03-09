13:30 09.03.2018 | Культура | Новости
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Марк Хэмилл был удостоен звезды на Алее Славы - ФОТО

В Голливуде на Аллее Славы известный актер из "Звездных войн" Марк Хэмилл, который сыграл джедая Люка Скайуокера, получил звезду.

Марк Хэмилл был удостоен звезды на Алее Славы - ФОТО

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Звездных войн.

Как отмечается, на церемонии вручения присутствовали коллеги и близкие американского актера. В частности, пришел режиссер культовой космической оперы Джордж Лукас, актёр Хариссон Форд, который играл пилота космического корабля Хана Соло.

К слову, торжество посетили около 2,5 тысяч человек.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", известные голливудские актеры инициировали создание движения, направленного на предотвращение сексуальных домогательств в киноискусстве.


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