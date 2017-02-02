Тарасова застали в кафе с незнакомкой – ФОТО

О том, кто составил компанию за ужином футболисту Дмитрию Тарасову, ничего неизвестно. Фото "голубков" в соцсети выложила случайная свидетельница встречи спортсмена со спутницей.

На снимках девушка видна лишь со спины, у нее длинные темные волосы, так что гадать о том, кто это на самом деле, не приходится. Многие предполагают, что это либо новая избранница футболиста, либо просто его подруга, знакомая.

Напомним, что Тарасов разорвал отношения с телеведущей и экс-участницей "Дома-2" Ольгой Бузовой в декабре прошлого года. Что стало причиной расставания – неизвестно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Instagram Ольги достаточно появлялись посты о предательстве и верности. Недавно девушка также опубликовала и фото нового автомобиля премиум-класса, ведь старый якобы отобрал у нее экс-супруг.