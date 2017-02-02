10:37 02.02.2017 | Культура | Новости
100159258:Rakova

Тарасова застали в кафе с незнакомкой – ФОТО

Бывшего супруга Ольги Бузовой застали в ресторане с незнакомкой.

Тарасова застали в кафе с незнакомкой – ФОТО

О том, кто составил компанию за ужином футболисту Дмитрию Тарасову, ничего неизвестно. Фото "голубков" в соцсети выложила случайная свидетельница встречи спортсмена со спутницей.

На снимках девушка видна лишь со спины, у нее длинные темные волосы, так что гадать о том, кто это на самом деле, не приходится. Многие предполагают, что это либо новая избранница футболиста, либо просто его подруга, знакомая.

Напомним, что Тарасов разорвал отношения с телеведущей и экс-участницей "Дома-2" Ольгой Бузовой в декабре прошлого года. Что стало причиной расставания – неизвестно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Instagram Ольги достаточно появлялись посты о предательстве и верности. Недавно девушка также опубликовала и фото нового автомобиля премиум-класса, ведь старый якобы отобрал у нее экс-супруг. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив