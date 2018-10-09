13:45 09.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205298:test

Кинотеатр "Кинопанорама" заменят отелем

Бизнесмен Мохаммад Захур собирается построить отель на месте, где сейчас расположен кинотеатр "Кинопанорама".

Кинотеатр

Об этом сообщает издание KyivPost.

Владелец кинотеатра, бизнесмен Мохаммад Захур сообщил о том, что содержать кинотеатр в нынешнем состоянии нецелесообразно и невыгодно. Поэтому на его месте построят отель. В частности, в отеле оборудуют уютный кинозал и конференц-зал. По словам Захура, это будет сделано из "уважения к истории города".

Ранее, Кинопанораму уже пытались закрыть. Это призошло в июне 2009 года. Тогда участок, на котором расположен кинотеатр, продали для строительства многофункционального комплекса. Но в ноябре кинотеатр возобновил работу.

На данный момент в кинотеатре прекращены показы с 1 октября. В связи с этим украинские кинолюбители на прошлой неделе провели акцию под КМДА, призывая власти города вернуть в эксплуатацию кинотеатры "Кинопанорма" и "Украина".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", одно украинская кинолента побила все рекорды.


Поделиться
Читайте также:
 
Пограничные службы работают в усиленном режиме из-за взрывов в Ичне Кириленко считает взрывы на артскладах провокацией России Wizz Air внес коррективы в правила регистрации на рейсы В столице автомобиль полиции попал в аварию - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив