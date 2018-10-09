Кинотеатр "Кинопанорама" заменят отелем

Об этом сообщает издание KyivPost.

Владелец кинотеатра, бизнесмен Мохаммад Захур сообщил о том, что содержать кинотеатр в нынешнем состоянии нецелесообразно и невыгодно. Поэтому на его месте построят отель. В частности, в отеле оборудуют уютный кинозал и конференц-зал. По словам Захура, это будет сделано из "уважения к истории города".

Ранее, Кинопанораму уже пытались закрыть. Это призошло в июне 2009 года. Тогда участок, на котором расположен кинотеатр, продали для строительства многофункционального комплекса. Но в ноябре кинотеатр возобновил работу.

На данный момент в кинотеатре прекращены показы с 1 октября. В связи с этим украинские кинолюбители на прошлой неделе провели акцию под КМДА, призывая власти города вернуть в эксплуатацию кинотеатры "Кинопанорма" и "Украина".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", одно украинская кинолента побила все рекорды.