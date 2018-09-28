Кличко хочет снести Дворец Спорта

По его словам, столице сейчас не хватает арены мирового уровня, где бы проходили спортивные соревнования, матчи игровых видов спорта, боксерские поединки. Кроме того, в городе покамест отсутствует инфраструктура, чтобы мы могли претендовать на проведение велотуров и ралли, гонок и заездов на уровне чемпионата мира.

Сегодня Дворец Спорта находится на финансировании Министерства спорта, но денег на ремонт у него нет. Киевская власть готова принять Дворец спорта на баланс города и реконструировать или даже построить на его месте "нечто иное". Виталий обмолвился лишь задумками его команды, однако к делу его коллеги покамест переходить не спешат.

"Это сооружение на Дворец спорта совершенно не тянет. На сарай из прошлого - вполне", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее городской глава Виталий Кличко заявил, что в планах на 2019 год запланирована реконструкция улицы Крещатик.