22:12 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко хочет снести Дворец Спорта

Киевский городской глава Виталий Кличко анонсировал готовящийся демонтаж Дворца Спорта. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Кличко хочет снести Дворец Спорта

По его словам, столице сейчас не хватает арены мирового уровня, где бы проходили спортивные соревнования, матчи игровых видов спорта, боксерские поединки. Кроме того, в городе покамест отсутствует инфраструктура, чтобы мы могли претендовать на проведение велотуров и ралли, гонок и заездов на уровне чемпионата мира.

Сегодня Дворец Спорта находится на финансировании Министерства спорта, но денег на ремонт у него нет. Киевская власть готова принять Дворец спорта на баланс города и реконструировать или даже построить на его месте "нечто иное". Виталий обмолвился лишь задумками его команды, однако к делу его коллеги покамест переходить не спешат.

"Это сооружение на Дворец спорта совершенно не тянет. На сарай из прошлого - вполне", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее городской глава Виталий Кличко заявил, что в планах на 2019 год запланирована реконструкция улицы Крещатик. 


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