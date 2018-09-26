В центре Киева горит отселенное здание

На улице Жилянской горит отселенное здание. Пожар настолько сильный, что ликвидировать его приехали десять машин и 35 спасателей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила около восьми часов вечера. Уже на месте пожарные установили, что горит двухэтажное отселенное здание. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

Вместе с тем пожарным удалось локализовали пожар. Причины пожара сейчас устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших еще устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 25 сентября, н Бессарабском рынке произошел пожар. Огонь вспыхнул в подвальном помещении. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание было незначительный.