23:47 26.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева горит отселенное здание

В центре Киева в среду вечером, 26 сентября, вспыхнул масштабный пожар.

В центре Киева горит отселенное здание

На улице Жилянской горит отселенное здание. Пожар настолько сильный, что ликвидировать его приехали десять машин и 35 спасателей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила около восьми часов вечера. Уже на месте пожарные установили, что горит двухэтажное отселенное здание. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

Вместе с тем пожарным удалось локализовали пожар. Причины пожара сейчас устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших еще устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 25 сентября, н Бессарабском рынке произошел пожар. Огонь вспыхнул в подвальном помещении. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание было незначительный.


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