22:14 07.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области автомобиль протаранил киоск на остановке - ФОТО

В Киевской области на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

В Киевской области автомобиль протаранил киоск на остановке - ФОТО

Отмечается, что авария произошла на остановке Электронмаш. Предположительно установлено, что проезжавший мимо грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате водитель влетел в остановку.

Стоит добавить, что в автомобиле находился ребенок. Но к счастью, никто не пострадал. Полиция приехала на место происшествия и устанавливает все причины инцидента.

 Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Голосеевском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие  с участием автомобилей Mercedes и Daewoo. В результате инцидента погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.


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