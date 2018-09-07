В Киевской области автомобиль протаранил киоск на остановке - ФОТО

Отмечается, что авария произошла на остановке Электронмаш. Предположительно установлено, что проезжавший мимо грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате водитель влетел в остановку.

Стоит добавить, что в автомобиле находился ребенок. Но к счастью, никто не пострадал. Полиция приехала на место происшествия и устанавливает все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Голосеевском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Daewoo. В результате инцидента погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.