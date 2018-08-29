В Киеве ночью горел завод "Маяк" - ВИДЕО

Огонь вспыхнул в одном из корпусов завода "Маяк". Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, пламя охватило пять этажей здания.

Тушить пожар приехали сразу пять машин. На место выехали значительные силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отряд САРЗ.

Уже на месте спасатели установили, что на первом этаже семиэтажного недействующего здания на территории завода горит мусор на площади 20 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 27 августа, в город Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории металлургического комбината имени Ильича. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.