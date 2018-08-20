В Киев на парад приедут молдавские военные

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной армии.

Отмечается, что колонну военнослужащих Почетного гвардии Национальной армии, вместе с представителями Вооруженных сил еще 15 стран примут участие в параде в Киеве, возглавит майор Василе Ожога.

Добавим, что Республика Молдова второй раз будет представлена своим военным контингентом (30 солдат и офицеров) на военном параде, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Украины в ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования будет продлена на два часа. Кроме того, 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на ул.Институтскую".