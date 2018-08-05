19:59 05.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичное метро возобновило работу

В киевском метрополитене после технического сбоя восстановлена работа.

Столичное метро возобновило работу

На данный момент все станции метро работают в обычном режиме. Как сообщает пресс-служба метрополитена в своем Twitter, как на синей линии, так и на всех других линии работаю в обычном режиме. В пресс-службе извинились перед пассажирами за неудобства из-за технического сбоя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 5 августа, в метрополитене Киева произоше технических сбой на синей ветке подземки. Это привело к корректировке движения поездов. Они принимали пассажиров от станции "Теремки" до ст. "Контрактовая площадь" и от станции "Оболонь" до ст. "Героев Днепра".


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