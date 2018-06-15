Сильный ливень превратил улицы столицы в реки – ФОТО, ВИДЕО

Жители столицы активно делились впечатляющими фото и видео сильного ливня, из-за которого, улицы в некоторых районах были полностью затоплены.

"Летний дождь, фантастика", "Класс! Завораживает", "Дождались наконец-то", освежит все", "После такой жары, самое оно", — пишут комментаторы.

Также к комментариям присоединилась синоптик Наталья Диденко, добавив, что долгожданный дождь добрался до Киева.

"Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде — ливни, грозы, возможны сильнющие ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу", — написала в своем Facebook синоптик.

Кроме того, в сети опубликовали фото заката после дождя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве накануне вечером прошла сильнейшая гроза. Ливень который сопровождался резкими порывами ветра и молниями. При этом в Голосеевском районе из-за сложных погодных условий на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.