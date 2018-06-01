21:51 01.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев вновь"застыл" в пробках - ФОТО

По состоянию на 21:30 уровень заторов на дорогах достиг отметки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Киев вновь

Автомобильное столпотворение наблюдается в районе станций метро "Дружбы народов", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь". Общественный транспорт простаивает вдоль проспектов Голосеевский, Воздухофлотский, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов на Подоле.

Движение затруднено вдоль Севастопольской площади, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги. 

Традиционно проблемы с продвижением и со стороны Севастопольской площади в направлении к метро "Шулявка". Два светлофора сдерживают движение в сторону "Караваевых дач" и моста "Индустриальный".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Киева три дня будет ограничено движение транспорта.


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