13:52 06.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице кортеж Порошенко сбил пенсионера - ФОТО

В самом центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская сегодня утром, 6 марта, кортеж президента Украины сбил с ног пожилого мужчину. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

В столице кортеж Порошенко сбил пенсионера - ФОТО

Согласно недавно полученным сведениям, после совершения ДТП автомобиль остался на месте происшествия, от удара на нем образовалась большая вмятина. Остальные авто из кортежа продолжили движение.

Известно, что пенсионер получил лишь незначительные ушибы.

В свою очередь в администрации президента добавили, что полицейская машина сопровождения сбила пенсионера, который якобы переходил дорогу в назначенном месте. Пенсионер жив, легкие ушибы и сейчас в больнице.

Однако свидетели утверждают обратное, что пенсионера после удара отбросило на пару метров. "Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час", – заявили они.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице грузовик врезался в столб. К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.


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