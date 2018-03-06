18:11 06.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в Исламском культурном центре прошли обыски

Сегодня утром, 6 марта, столичные правоохранители в Исламском культурном центре провели обыск, в результате которого нашли запрещенную литературу.

В Киеве в Исламском культурном центре прошли обыски

Об этом сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, обыски также прошли в человека, который работает в Центре библиотекарем. В частности, у него обнаружили книги, которые несколько лет назад по решению суда была запрещены.

При этом Гузик отметил, что это книги были с радикальными мусульманскими взглядами.

Вобщем-то, запрещенную литературу нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в магазинчике на территорию культурного центра.

Стоит добавить, что несколько месяцев назад подобные обыски прошли в сумской и житомирской исламской общинах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по ликвидации канала книжной контрабанды. 


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