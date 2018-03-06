В Киеве в Исламском культурном центре прошли обыски

Об этом сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, обыски также прошли в человека, который работает в Центре библиотекарем. В частности, у него обнаружили книги, которые несколько лет назад по решению суда была запрещены.

При этом Гузик отметил, что это книги были с радикальными мусульманскими взглядами.

Вобщем-то, запрещенную литературу нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в магазинчике на территорию культурного центра.

Стоит добавить, что несколько месяцев назад подобные обыски прошли в сумской и житомирской исламской общинах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по ликвидации канала книжной контрабанды.