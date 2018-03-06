УПЦ МП собрали собирает подписи на защиту Десятинной часовни

Отмечается, что собирать подписи начали еще с 4 февраля, и на данный момент собрано уже 20 тыс. подписей.

За первые три дня акции было собрано более 12 тыс. подписей, которые сразу были отправлены председателю КГГА Кличко.

В обращении к меру говорится, что религиозная община храма провела благоустройство прилегающей территории и надлежащим образом оформили документацию на храм.

Авторы ходатайства утверждают, что право собственности на часовню возле фундамента Десятинной церкви, зарегистрировано надлежащим образом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", депутаты Киевского городского совета в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ Московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную.