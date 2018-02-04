23:47 04.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горело отселенное здание, пострадавших нет

В Киеве в воскресенье, 4 февраля, загорелось отселенное здание.

В Киеве горело отселенное здание, пострадавших нет

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила после четырех часов дня.

По информации очевидцев горело двухэтажное здание по улице Боженко, 40. Уже через час, к пяти часов вечера пожар был полностью ликвидирован.

На месте происшествия работало восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

В данный момент спасатели устанавливают причину возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ночью вандалы подожгли церковь Святого князя Владимира Красное Солнышко во Львове. Инцидент произошел на проспекте Красной Калины, 85. Огонь начисто уничтожил здание церкви, так как оно было полностью деревянным.

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