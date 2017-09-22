Налоговики в Киеве пресекли незаконное изготовление контрафактного кальянного табака - ФОТО

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в соцсети Facebook.

Как выяснили сотрудники налоговой милиции, в гаражном помещении 38-летний выходец с одной из стран Ближнего Востока изготовлял фальсифицированный кальянный табак путем смешивания табака с сухими и жидкими ароматизаторами.

Позже эту поделку мужчина реализовывалал на территории Киева и Киевской области.

В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято более 254 килограммов кальянного табака, стоимостью почти 650 тысяч гривен, ароматические добавки.

По данному факту сотрудники полиции открытли уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители Одесчины недавно выявили на территории экс-колхоза примерно 105 тыс. пачек сигарет. Все обнаруженные сигареты – производства Белоруссии.