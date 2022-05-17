Ученые назвали лучший напиток от деменции: эксперты выяснили, что есть почти у каждого под рукой

К сожалению, деменция – это проблема, которая касается практически 55 миллионов людей по всему миру, если верить данным Всемирной организации здравоохранения. Однако недавно эксперты из Циндао колледжа сумели выяснить, как можно избежать ее и даже улучшить состояние при болезни.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что привлек внимание азиатских специалистов обычный зеленый чай. Выяснилось, что люди, предпочитающие пить зеленый чай 1-6 раз в день меньше на 25-29% болеют сосудистой деменцией. Обычной же деменцией они болеют на 16-19%.

Однако эксперты предупреждают, что пить необходимо настоящий зеленый или белый чаи без примесей, которые, как известно, стоят недешево. Однако эффект от них куда лучше, чем от тех товаров, которые продаются по дешевой цене в рядовых магазинах многих стран.

Если же человек уже болеет деменцией, то существует средство, которое в разы улучшит состояние больного. Достаточно потереть имбирь в чашку и бросить туда замороженные листья мяты, после чего необходимо всю смесь залить кипятком. Напиток рекомендуется пить в замороженном или теплом виде.

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