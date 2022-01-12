Общество

Гороскоп на 13 января четверг для всех знаков Зодиака: что советуют звёзды

День будет неблагоприятным для важных дел, поэтому их лучше перенести на другое время.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

В этот день Овнам нужно немного потерпеть и не ждать, что ситуация мгновенно изменится в лучшую сторону. И ваше терпение будет вознаграждено – результат или реальная награда за ваши труды не заставят долго себя ждать.

Телец.

Астролог утверждает, что если в этот день отношениям Тельцов не будет ясности, то нужно, просто прямо поговорить с человеком, расспросить о его ожиданиях, проблемах.  Не нужно бояться спрашивать, это не вызовет никакой агрессии, наоборот, человек сможет понять, что вы готовы конструктивно пообщаться.

Близнецы.

В этот день Близнецы будут прикладывать миллион усилий, чтобы кого-то победить, чтобы доказать кому-то свою значимость. Астролог советует задуматься — а стоит ли оно того? Лучше потратить энергию на что-то более продуктивное.

Рак.

В Раках в этот день проснется жажда авантюризма. Им  необходимо будет расправить крылья в полную мощь, больше воздуха и света. День будет благоприятным для  любой образовательной деятельности, путешествий, новых знакомств и даже новых отношений.

 Лев.

Львы в этот день могут ощутить нехватку финансов, но это не должно вас пугать. Астролог убеждает сто это носит временный характер, и вы при желании быстро найдете способ, которым можно будет компенсировать, и преумножить ваши доходы.

Дева.

Девам в этот день астролог советует заглянуть в свой распорядок дня и оценить его критически – сможете ли вы это всё успеть? Лучше вычеркнуть пару-тройку, а то и  десяток дел, которые потерпят до следующего дня или немного больше. И тогда у вас появится шанс все успеть.

Весы.

В этот день окружающим так ловко получится обесценить Весы их действия, что они уже чуть ли не оправдываться будут пытаться. Астролог советует прекратить, так как с вашей стороны не было сделано ничего плохого. А вот кто-то в вашем окружении ведет себя очень некрасиво, обвиняя вас во всём.

Скорпион.

Сегодня отличный день для Скорпионов чтобы заняться визуализацией соей мечты и цели. Астролог советует сесть в каком-то  укромном месте, закрыть глаза и нарисовать себе картину исполнения ваших желаний. А  Юпитер поможет в их исполнении.

Стрелец.

Стрельцы в этот день настолько будут наивны в своем идеализме, что окружающие будут смотреть на них, как будто у них выросла вторая голова или хвост. Астролог советует быть Стрельцам  более реалистичными и практичными. И тогда ваш подход станет более понятным для иных людей.

Козерог.

Астролог советует Козерогам в этот день не увлекаться одной только работой, а то это может отразиться на вашем здоровье. Постарайтесь составить свой график на день так, чтобы в нем помимо рабочих дел нашлось место для отдыха и общения с друзьями и близкими.

Водолей.

Если в этот день Водолеи отправятся в путешествие, то астролог советует составить чек-лист самых необходимых вещей и проверить его перед выходом. Так как с четверг есть большая вероятность того, что вы можете забыть что-то важное, к примеру, паспорт или портмоне с картами или наличными.

Рыбы.

Астролог советует Рыбам в этот день не тратить время на споры с глупыми и ограниченными людьми. Так как им бесполезно доказывать свою правоту — только время потеряете. Лучше заняться чем-то более эффективным и полезным.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 10 по 16 января для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

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