Учёные назвали дату, когда COVID-19 не будет опасным и станет обычной простудой

Коронавирус уже поразил за два года более 232 миллиона людей по всему миру и унёс жизни почти 4,7 миллионов, заражённых этим вирусом.

Время чтения: 40 Секунд

Но учёными Оксфордского университета даётся оптимистичный прогноз по поводу постепенного ослабевания COVID-19 и возможного перерастания его в обычную простуду.

Профессором медицинских наук данного университета Джоном Беллом выдвинуто предположение, что уже в следующем году у многих людей будет усилен иммунитет к вирусу, благодаря вакцинации, а также тому, что многие переболели коронавирусом.

Во всём мире наблюдается ослабление вируса, и учёные полагают что уже весной 2022 года он может стать обычной простудой и уже не будет представлять угрозу для человечества.

«Тело человека способно создавать новейшую защиту, в виде антител и других компонентов иммунной системы, которые сразу могут реагировать на вирусы и иные возбудители. Данные антитела сначала помогают организму в борьбе с вирусами и в итоге ограничат передачу вирусной инфекции между людьми», -сказали учёные.

Напомним, ранее сообщалось, Японские ученые назвали способ продлить жизнь: он оказался довольно простым.